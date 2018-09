New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat soll Diplomaten zufolge Ende des Monats zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um über die Situation in Syrien zu beraten. Das Treffen auf Ministerebene sei auf Initiative Frankreichs einberufen worden, das derzeit den Vorsitz des Sicherheitsrates innehat, hieß es am Dienstag bei den Vereinten Nationen in New York. Es solle am 30. August stattfinden. Offiziell wurde die Sondersitzung von der UNO zunächst nicht bestätigt.

