Washington (AFP) Knapp drei Monate vor der US-Präsidentenwahl liegt Amtsinhaber Barack Obama in zwei neuen Umfragen weiter deutlich vor seinem republikanischen Herausforderer Mitt Romney. In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage für die "Washington Post" und den Fernsehsender ABC sprachen sich 53 Prozent der Befragten für den Demokraten aus und nur 40 Prozent für Romney. 43 Prozent hatten eine schlechte Meinung von Obama, bei dem Republikaner waren es dagegen 49 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.