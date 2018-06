NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS.FX1> hat am Mittwoch wieder unter der Marke von 1,24 US-Dollar notiert. Im New Yorker Handel wurde die europäische Gemeinschaftswährung zuletzt mit 1,2351 Dollar gehandelt. Wachsende Sorgen über die Finanzkrise der EU hatten den Euro zuvor im europäischen Handel auf ein Tagestief von knapp 1,2326 Dollar herabgedrückt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,2336 (Dienstag: 1,2436) Dollar festgesetzt. "Mittelfristig werden wir wohl einen gewissen Unterschied in der ökonomischen Entwicklung von Europa und dem Rest der Welt erleben", sagte ein Devisenstratege in den USA. "Ich gehe davon aus, dass der Markt noch zwei bis drei Quartale negativ über den Euro denken dürfte."

Ein Flut an schlechten Nachrichten hatte für den jüngsten Wertverfall der europäischen Währung am Mittwoch gesorgt. Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland und Spanien paarten sich am Mittwoch mit einem verhaltenen Quartalsbericht der Bank of England (BoE). In Deutschland war die Gesamtproduktion im Juni auf Monatssicht um 0,9 Prozent und damit stärker als erwartet gefallen. Und im schwer angeschlagenen Euroland Spanien war im Juni die Industrieproduktion ein Stück weit stärker eingebrochen als befürchtet.

Unterdessen sprach die britische Notenbank von einem ungewöhnlich unsicheren Ausblick für die konjunkturelle Entwicklung des Landes. Nach Einschätzung des geldpolitischen Ausschusses werde es zwei Jahre dauern, bis die britische Wirtschaft wieder "auf Vorkrisen-Niveau wachsen werden". Die Euro-Sorgen befeuerte laut Devisenhändlern zudem die Drohung der Ratingagentur S&P an das finanzgeplagte Griechenland, die Einstufung der Kreditwürdigkeit weiter abzusenken. Die Experten stuften den Ausblick auf "negativ", die aktuelle Einstufung bleibt bei "CCC".