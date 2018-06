Offenbach (dpa) - Heute ist es im Norden wechselnd bewölkt. Im Tagesverlauf kommt es zu Schauern, lokal können sich auch einzelne Gewitter bilden, meldet der Deutsche Wetterdienst in Offenbach.

Nach Süden zu ist es heiter bis wolkig und meist trocken. An den Alpen besteht im Tagesverlauf ein geringes Gewitterrisiko. Dabei steigt die Temperatur auf Höchstwerte zwischen 18 Grad an der Küste und 25 Grad im Süden. Zudem weht ein schwacher bis mäßiger, an der Küste frischer Südwestwind.

In der Nacht zum Donnerstag ist es überwiegend trocken, vielerorts klart es auf. Streckenweise kann sich nach Nebel bilden. Es werden Minima zwischen 16 und 11 Grad erwartet.