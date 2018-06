Berlin (dpa) - Der Deutsche Mieterbund hat erneut eine gesetzliche Obergrenze bei Mietsteigerungen in Neuverträgen gefordert. Wo die Nachfrage da sei, seien die Mieten in den vergangenen zwei bis drei Jahren richtig durch die Decke geschossen. Das sagte der Direktor des Mieterbunds, Lukas Siebenkotten, in Berlin. Während es im laufenden Mietverhältnis bereits Beschränkungen gebe, könnten Neuvertragsmieten bislang einfach erhöht werden. Der Mieterbund schlägt deshalb auch hier eine Kopplung an den Mietspiegel vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.