Frankfurt/Main (dpa) - Nach einem freundlichen Handelsbeginn hat der Dax moderat ins Minus gedreht. Gut eine Stunde nach dem Börsenstart notierte der deutsche Leitindex 0,17 Prozent tiefer bei 6954 Punkten.

Bereits am Vortag hatte er nach dem vorangegangenen Höhenflug eine Atempause eingelegt und minimal im Minus geschlossen. Der MDax verlor am Donnerstag 0,05 Prozent auf 11 048 Punkte, der TecDax sank um 0,02 Prozent auf 787 Punkte.

Angesichts durchwachsener Unternehmenszahlen gaben freundliche Vorgaben der asiatischen Börsen nicht genug Rückenwind für weitere Gewinne. Helaba-Analyst Christian Schmidt warnte zudem, vor zu hohen Erwartungen an Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) und bezweifelte angesichts schwacher Handelsumsätze die Nachhaltigkeit des jüngsten Aufwärtstrends.

Dass die Deutsche Telekom im zweiten Quartal den Gewinnrückgang stoppen konnte, half den Aktien nur anfangs. Dann rutschten sie mit dem Markt 0,91 Prozent ins Minus. Für die Commerzbank-Titel ging es am Dax-Ende um 4,52 Prozent bergab, nachdem die Bank für das erste Halbjahr einen Gewinnrückgang um ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr berichtet hatte. Zudem rechnet sie angesichts der ungelösten Schuldenkrise in Europa und der schwächeren Wirtschaftslage in Deutschland für die zweite Jahreshälfte mit einem sich weiter eintrübenden Geschäft.