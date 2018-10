Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Donnerstag seinen zwischenzeitlichen Erholungsversuch abgebrochen. Händler Andreas Lipkow von MWB Fairtrade sprach von Gewinnmitnahmen und einem möglichen Beginn der «längst notwendigen Konsolidierungsphase».

Zuvor hatte das Börsenbarometer in den vergangenen Tagen um bis zu knapp sechs Prozent zugelegt . Von der Konjunktur kamen uneinheitliche Signale: Dem eingetrübten Ifo-Wirtschaftsklima im Euroraum standen die überraschend gesunkenen wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gegenüber.

Nach einem Kursverlust bis unter 6900 Punkte gab der deutsche Leitindex zuletzt noch 0,65 Prozent auf 6921 Punkte ab. Bereits am Vortag hatte er nach dem vorangegangenen Höhenflug eine Atempause eingelegt und minimal im Minus geschlossen. Der MDax verlor am Donnerstag 0,49 Prozent auf 11 000 Punkte und der TecDax gab um 0,70 Prozent auf 782 Punkte nach. Auch der Euro fiel deutlich und sank zeitweise unter 1,23 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2301 (Mittwoch: 1,2336) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8129 (0,8106) Euro.

Dass die Deutsche Telekom im zweiten Quartal den Gewinnrückgang stoppen konnte und insgesamt besser als erwartet abschnitt, half den Aktien nur anfangs. Dann rutschten sie ins Minus und gaben 2,44 Prozent nach. Für die Commerzbank-Titel ging es am Dax-Ende um 4,21 Prozent bergab, nachdem die Bank für das erste Halbjahr einen Gewinnrückgang um ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr berichtet hatte. Zudem rechnet sie angesichts der ungelösten Schuldenkrise in Europa und der schwächeren Wirtschaftslage in Deutschland für die zweite Jahreshälfte mit einem sich weiter eintrübenden Geschäft.

Beim Motorenbauer Deutz sorgten schwache Quartalszahlen und gesenkte Jahresziele für Kursverluste von 7,96 Prozent. Die Aktien von Rhön-Klinikum sprangen hingegen um 3,64 Prozent hoch. Kurstreiber waren Aussagen aus Finanz- und Branchenkreisen, wonach eine zweite Übernahmeofferte des Medizinkonzerns Fresenius für den privaten Klinikbetreiber immer wahrscheinlicher wird. Die durchwachsenen Halbjahreszahlen hatten die Titel zuvor nur wenig bewegt. Als TecDax-Schlusslicht büßten indes die Anteilsscheine von SMA Solar nach enttäuschenden Zahlen 6,78 Prozent ein.

Am Rentenmarkt stieg die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,14 Prozent am Vortag auf 1,16 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,07 Prozent auf 134,40 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,11 Prozent auf 142,87 Punkte.