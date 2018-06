Frankfurt/Main (dpa) - Nach einer Verschnaufpause hat der Dax wieder moderat zugelegt und so an seinen vorangegangenen Aufwärtstrend angeknüpft. Freundliche Vorgaben insbesondere aus Asien sorgten dafür, dass der deutsche Leitindex in den ersten Minuten um 0,24 Prozent auf 6982 Punkte stieg.

Damit fehlen nur noch wenige Punkte zur runden Marke von 7000 Punkten, die letztmals Anfang April übersprungen wurde.

Die Tagesagenda ist mit Quartalsberichten unter anderem der Deutschen Telekom und der Commerzbank prall gefüllt. Daneben dürften der Monatsbericht der Europäischen Zentralbank (EZB) und das Ifo-Wirtschaftsklima für den Euroraum sowie am Nachmittag aus den USA die Handelsbilanz für Juni und die Lagerbestandsdaten des Großhandels einen Blick wert sein.