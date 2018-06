Hefei (AFP) In China hat am Donnerstag der Mordprozess gegen die Ehefrau des in Ungnade gefallenen ehemaligen Spitzenpolitikers Bo Xilai begonnen. "Ja, der Prozess hat angefangen", sagte ein Gerichtssprecher in Hefei im Osten des Landes der Nachrichtenagentur AFP. Das Verfahren gegen Gu Kailai laufe seit 8.30 Uhr Ortszeit (02.30 Uhr MESZ) und solle nur einen Tag dauern. Die Angeklagte soll den britischen Geschäftsmann Neil Heywood vergiftet haben. Er war im November in einem Hotelzimmer in der Millionenstadt Chongqing tot aufgefunden worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.