Berlin (AFP) Nach den mutmaßlichen Manipulationen bei Organtransplantationen in deutschen Krankenhäusern haben Medizinexperten scharfe Sanktionen bei Regelverstößen gefordert. "Im Fall schweren ärztlichen Fehlverhaltens muss über das Ruhen oder den Entzug der Approbation nachgedacht werden", sagte der Präsident der Bundesärztekammer, Frank Montgomery, am Donnerstag nach Beratungen von Transplantationsexperten in Berlin. Als letzte Konsequenz müsse auch die "vorübergehende oder dauerhafte Schließung von Transplantationsprogrammen" erwogen werden.

