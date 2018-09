Berlin (AFP) Die FDP hat die Rentenpläne von Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) vorerst gestoppt: Wirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) legte Einspruch gegen das Vorhaben der CDU-Ministerin ein, wie ein Sprecher Röslers am Donnerstag in Berlin mitteilte. Das Konzept von der Leyens sieht eine Beitragssenkung von 19,6 auf 19,0 Prozent sowie eine Zuschussrente für Geringverdiener vor und sollte am 29. August im Kabinett beraten werden.

