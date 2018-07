Essen (AFP) Der Warenhauskonzern Karstadt ruft Kinderspielzeuge der Marke "Kuschelwuschel" zurück. Bei Plüsch-Schlüsselanhängern und Magnetobjekten des Herstellers bestehe die Gefahr, dass sich Teile "bereits bei geringer Zugwirkung" lösen könnten, teilte Karstadt am Donnerstag in Essen mit. Diese Kleinteile könnten für Kleinkinder bei Verschlucken eine Gefahr darstellen. So könne es im schlimmsten Falle zu Atemnot, Ersticken oder inneren Verletzungen kommen.

