Göttingen (AFP) Handykunden können ihre Rufnummer beim Wechsel eines Anbieters nicht immer mitnehmen. Obwohl das Recht auf Rufnummern-Mitnahme rechtlich festgeschrieben ist, stünden Verbraucher immer wieder vor Problemen, berichtete das Onlineportal "Teltarif" am Donnerstag. Schwierig werden kann die Mitnahme demnach, wenn ein Kunde von einer Marke eines Mobilfunkers zu einer anderen Marke des gleichen Unternehmens wechseln will. In diesem Fall bleibe der Vertragspartner gleich - ein Anspruch auf Rufnummern-Mitnahme bestehe dann nicht.

