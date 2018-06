Straubing (SID) - Die Straubing Tigers haben Verteidiger Grant Lewis als letzten Neuzugang für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) präsentiert. Der Amerikaner erhält bei den Niederbayern einen Vertrag bis 2013. Der 27-jährige Lewis absolvierte im März 2009 ein NHL-Spiel für die Atlanta Thrashers, für deren Farmteam Chicago Wolves er auf 123 Einsätze in der AHL kam. Zuletzt spielte Lewis in der Slowakei für Lev Poprad.

Straubing startet am Freitag mit dem offiziellen Trainingsauftakt in die Vorbereitung auf die neue Saison. Erster Gegner ist am 14. September Meister Eisbären Berlin.