Paris (AFP) Für Flüchtlinge aus Syrien hat Frankreich am Donnerstag ein Flugzeug mit medizinischer Hilfe nach Jordanien geschickt. Die Maschine mit einem Team von Militärärzten und Krankenschwestern an Bord startete am Morgen von Paris aus nach Jordanien, wo an der Grenze zu Syrien Hilfe geleistet werden soll, wie es aus Militärkreisen hieß. Mehr als 20 Tonnen medizinisches Hilfsmaterial wurde bei einem Zwischenstopp in Istres in Südfrankreich zugeladen. Ein weiteres Flugzeug nur mit Material soll am Samstag nach Jordanien geschickt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.