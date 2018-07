Paris (SID) - Didier Deschamps verzichtet bei seinem Debüt als Trainer der französischen Fußball-Nationalmannschaft auf die beiden EM-Rebellen Hatem Ben Arfa und Yann Mvila. Der 43-Jährige nannte disziplinarische Gründe für die Ausbootung des Duos für die Partie der Grande Nation am 15. August gegen Uruguay in Le Havre.

"Diese Entscheidung scheint logisch und folgerichtig für mich, wenn man weiß, was ich in Sachen Einstellung und Benehmen von den Spielern erwarte. Es liegt an ihnen, ob sie die Entscheidung verstehen", sagte der frühere Weltmeister Deschamps, der das Trainer-Amt nach der EM von seinem ehemaligen Mitspieler Laurent Blanc übernommen hatte. Im 22-köpfigen Kader der Equipe Tricolore steht als einziger Bundesligaprofi Franck Ribéry von Bayern München.

Ben Arfa von Newcastle United war nach dem letzten Gruppenspiel gegen Schweden (0:2) in der Umkleidekabine mit Blanc aneinandergeraten. Mvila (Stade Rennes) hatte dem Coach nach seiner Auswechslung im Viertelfinale gegen Spanien (0:2) den Handschlag verweigert. In Polen und der Ukraine hatte Ex-Weltmeister Frankreich durch das unrühmliche Auftreten einiger Spieler erneut für Negativschlagzeilen gesorgt. Bei der katastrophal verlaufenen WM 2010 in Südafrika hatte es zuvor ebenfalls einige unschöne Zwischenfälle gegeben.

Fest stand vor der offiziellen Nominierung am Donnerstag bereits, dass beim Neuanfang Samir Nasri und Jeremy Menez fehlen würden. Nasri von Manchester City war vom französischen Verband FFF für vier Spiele gesperrt worden, nachdem er bei der EM einen AFP-Journalisten beschimpft hatte. Menez von Paris St. Germain muss ein Spiel aussetzen, weil er Kapitän Hugo Lloris attackiert hatte. Ben Arfa und Mvila hatten vom Verband wegen Undiszipliniertheiten Verwarnungen kassiert - jetzt folgte der Denkzettel von Deschamps, der seine Maßnahme als "Warnung" für die restlichen Nationalspieler bezeichnete.

Dass die EM-Teilnehmer Florent Malouda, Yohan Cabaye, Adil Rami und Philippe Mexes ebenfalls nicht nominiert wurden, begründete der frühere Welt- und Europameister Deschamps mit Verletzungsproblemen und wollte anders als bei Ben Arfa und Yann Mvila nicht von einer bewussten Ausbootung sprechen. "Bei Florent Malouda ist es so, dass er in der Vorbereitung für seinen Klub Chelsea nicht so viel gespielt hat", meinte Deschamps, der Christophe Jallet (Paris Saint-Germain), Raphael Varane (Real Madrid) und den von Schalke 04 umworbenen Etienne Capoue (FC Toulouse) zu ihrer ersten Nationalmannschafts-Berufung verhalf.

Für Frankreich beginnt die Qualifikation für die WM 2014 am 7. September mit dem Spiel gegen Finnland. Drei Tage später ist Weißrussland der Gegner.