Hoffenheim (SID) - Tim Wiese ist neuer Kapitän des Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim. Der sechsmalige Nationaltorhüter, der von Werder Bremen zu den Kraichgauern gewechselt ist, wurde von Trainer Markus Babbel zum Nachfolger von Andreas Beck benannt. Wiese wird die Kapitänsbinde erstmals am kommenden Samstag (14.00 Uhr) im Testspiel beim Regionalligisten SV 07 Elversberg tragen.

"Ich habe immer gesagt, dass ich einen gestandenen Spieler zum Kapitän machen werde. Einen Profi, der die Erfahrung und die Ausstrahlung hat, dieses wichtige Amt zu übernehmen. Dazu war mir wichtig, dass derjenige im Normalfall Stammspieler sein wird und auch außerhalb des Platzes Gehör findet. All dies trifft auf Tim Wiese zu", begründete Coach Babbel seine Entscheidung.

EM-Teilnehmer Wiese, den Bundestrainer Joachim Löw nicht mehr in das Aufgebot für das Länderspiel am 15. August gegen Argentinien berief, meinte: "Das Vertrauen des Trainers ehrt mich natürlich und ich werde als Kapitän alles dafür tun, dieser Mannschaft zum Erfolg zu verhelfen. Das Gleiche würde ich aber übrigens auch ohne die Binde am Arm machen."

Neben Wiese berief Babbel die Spieler Marvin Compper, Sejad Salihovic, Fabian Johnson und Sebastian Rudy in den neuen Mannschaftsrat.