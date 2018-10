Berlin (dpa) - Joachim Löw setzt auf dem Weg zur WM in Brasilien auf den Großteil seiner EM-Spieler, aber nicht mehr auf Tim Wiese. Der zu 1899 Hoffenheim gewechselte Torwart spielt in den Planungen des Bundestrainers Richtung 2014 keine Rolle mehr. Löws Assistent Hansi Flick und Torwarttrainer Andreas Köpke teilten Wiese aber auch mit, dass er nicht vollends abgeschrieben sei. Für das Testspiel am kommenden Mittwoch gegen Argentinien berief der Bundestrainer neben Stammkeeper Manuel Neuer noch Ron-Robert Zieler von Hannover 96.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.