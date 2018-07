New York (SID) - Die Fußball-Nationalspieler Mesut Özil und Sami Khedira haben mit dem spanischen Rekordmeister Real Madrid einen überzeugenden Prestigeeerfolg geiert. Im Rahmen der US-Tour deklassierten die Königlichen den italienischen Vize-Meister AC Mailand mit 5:1 (1:1). Im New Yorker Yankee-Stadion traf Superstar Cristiano Ronaldo doppelt (49./66.), zudem waren Angel di María (24.), Sergio Ramos (81.) und José Callejon (89.) erfolgreich. Khedira spielte die erste Halbzeit, Özil wurde in der 66. Minute ausgewechselt. Den einzigen Treffer für die Rossoneri steuerte Robinho (33.) bei.

Vor dem Sieg gegen Milan hatte sich Real bereits gegen Santos Laguna (Mexiko) mit 2:1 durchgesetzt und beim Los Angeles Galaxy, Klub von David Beckham, mit 5:1 gewonnen. Am Samstag trifft Madrid zum Abschluss der Tour in Philadelphia auf Celtic Glasgow.