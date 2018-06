Teheran (AFP) Südkoreanische Raffinerien und der Iran verhandeln offenbar über ein Abkommen zur Umgehung des von der EU verhängten Ölembargos im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm. Wie aus Kreisen in Seoul am Donnerstag bekannt wurde, sollen so die Ölimporte Südkoreas wieder sichergestellt werden. Wegen des Embargos hatte Südkorea ab dem 1. Juli jegliche Einfuhr von Öl ausgesetzt. Das Land war bis dahin der drittgrößte Abnehmer iranischen Öls. Ein Vertreter im südkoreanischen Wirtschaftsministerium bestätigte, dass es Verhandlungen der Raffinerien Hyundai Oilbank und SK Energy mit dem Iran gebe.

