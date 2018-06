Teheran (dpa) - Auf Einladung der iranischen Führung beraten mehrere Staaten in Teheran über die Lage in Syrien. Eingeladen sind Außenminister von Staaten, die nach Einschätzung des Iran eine «realistische Einstellung» zur Krise in Syrien haben.

Gemeint sind Länder, die den von Rebellen bedrängten syrischen Präsidenten Baschar al-Assad weiter an der Macht sehen wollen und das Ziel verfolgen, den Bürgerkrieg mit friedlichen Mitteln ohne ausländische Einmischung zu beenden. Unklar war zunächst, wer genau an der Konferenz teilnimmt, die am Abend beginnen soll. Von den politisch maßgebenden Protagonisten in der Syrien-Krise hatte zunächst nur Russland zugesagt. Es wollte seinen Botschafter in Teheran schicken. Irans Präsident Mahmud Ahmadinedschad bezeichnete das Treffen im Vorfeld als «neue Chance für Frieden in Syrien».

Arabische Diplomaten in Teheran vermuten, dass das Treffen auf Wunsch Assads nach seinen Gesprächen am Dienstag mit Said Dschalili, dem Sekretär des iranischen Sicherheitsrats, beschlossen wurde. Ziel sei ein pro-syrisches Treffen vor dem Gipfel der islamischen Staaten in Saudi-Arabien. Teheran und Damaskus sind enge Verbündete und befürchten, dass die Mehrheit der islamischen Staaten sich in der kommenden Woche in Mekka auf die Seite Saudi-Arabiens und der Türkei und damit gegen Assad stellen werden.

Auch in den eigenen Reihen regt sich Widerstand: Nach arabischen Medienberichten lief Assads Protokollchef Moheddin Muslimani zu den Aufständischen über. Der Spitzenbeamte befinde sich noch auf syrischem Boden und werde seine Abwendung vom Regime demnächst in einer Videobotschaft bekanntgeben, zitierte der Fernsehsender Al-Arabija einen Kommandeur der Rebellenarmee FSA, der bei der Flucht Muslimanis aus Damaskus geholfen haben soll. Erst vor drei Tagen hatte sich der syrische Ministerpräsident Riad Hidschab ins Ausland abgesetzt.

In Syrien haben sich Regierungstruppen und Aufständische erneut heftige Kämpfe um die nördliche Metropole Aleppo geliefert. Nach einem Bericht des arabischen Fernsehsenders Al-Dschasira zogen sich die Aufständischen der Freien Syrischen Armee (FSA) am Vormittag aus Teilen des strategisch wichtigen Stadtviertels Salaheddin zurück. Ein FSA-Kommandeur erklärte zuvor der Deutschen Presse-Agentur am Telefon: «Die Schlacht dauert an.»

Die Regimetruppen hatten am Vortag einen neuen Anlauf gestartet, um die Aufständischen aus der seit fast drei Wochen umkämpften Millionenstadt zu verdrängen. Dabei setzten sie auch schwere Artillerie und Kampfflugzeuge ein. Beide Konfliktparteien wie Beobachter sehen im Ausgang der Schlacht um Aleppo eine Vorentscheidung in Hinblick auf das Schicksal des Regimes von Baschar al-Assad. Nach Angaben der syrischen Menschenrechtsbeobachter in London wurden in dem Bürgerkriegsland allein am Mittwoch 170 Menschen getötet, davon 43 in Aleppo.