Berlin (dpa) - Nach dem Organspendeskandal sollen mehr Öffentlichkeit und Kontrollen das Vertrauen der Bevölkerung in die Transplantationsmedizin wiederherstellen.

In einem Sondertreffen hätten sich Ärzte, Kliniken und Krankenkassen darauf verständigt, dass mehr Transparenz und effektivere Kontrollen nötig seien, sagte Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery nach dem Treffen in Berlin. Im Herbst soll in einer neuen Richtlinie der Ärzte ein Mehr-Augen-Prinzip bei der Feststellung von Organempfängern eingeführt werden.

