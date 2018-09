Moskau (dpa) - Länger als ein Jahrzehnt haben 70 Mitglieder einer Sekte in Russland ohne Sonnenlicht und Heizung gelebt, darunter mehr als 20 Kinder. Die Minderjährigen seien schmutzig und in schlechtem Zustand gewesen. Das berichteten Ärzte der Zeitung «Komsomolskaja Prawda». Die Anhänger eines muslimischen Predigers hatten unter einem Haus ein großes Bunkersystem errichtet. Nachdem ein Spezialkommando das Gelände wegen Terrorismusverdachts stürmte, kamen die Kinder in Waisenhäuser. Die Behörden ermitteln wegen Kindesmisshandlung.

