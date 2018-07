Berlin (dpa) - Matthew McConaughey (42) freut sich derzeit doppelt: Er wird erneut Vater und sein Film «Magic Mike» ist in den USA ein großer Erfolg.

Was für ihn dabei wichtiger ist, kann er nicht sagen: «Das ist wie ein verdoppelter Wett-Gewinn», sagte er im Interview mit der Nachrichtenagentur dpa in Berlin. «Das ist so, wie wenn man auf zwei Dinge wettet, und es treten beide ein und man bekommt so einen viel höheren Gewinn ausgezahlt.»

Am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, hatten McConaughey und seine Frau Camila bekanntgegeben, dass sie wieder Nachwuchs erwarten. «Wir fanden es eine gute Idee, das am Geburtstag der USA bekanntzugeben, da wir auch an diesem Tag sicher wussten, dass sie wieder schwanger ist.» Zusammen mit seiner brasilianischen Frau hat er schon einen Sohn und eine Tochter.

Im Film «Magic Mike» spielt McConaughey einen Stripper. Das Werk von Regisseur Steven Soderbergh startet in Deutschland kommende Woche Donnerstag. In den USA spielte der Film bereits weit mehr als 100 Millionen Dollar ein.

