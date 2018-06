Hanoi (dpa) - Mit Bikini-Mädchen an Bord hat ein vietnamesischer Billigflieger seinen ersten Flug zum Küstenort Danang gefeiert, doch zeigte die Luftfahrtbehörde wenig Verständnis für die Bordparty. VietJet müsse 1000 Dollar Strafe zahlen, berichtete der Chefinspektor der Behörde. Grund: die Show hätte angemeldet werden müssen. Auf dem Flug am vergangenen Sonntag waren zehn leicht bekleidete Damen den Mittelgang entlang flaniert. Es sei ihr erster Flug in eine Stadt mit Strand gewesen, deshalb wollten sie die Passagiere mit tanzenden Bikini-Mädchen aufheitern» sagte ein Sprecher der Airline.

