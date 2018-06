Löw verzichtet auf Podolski und Schweinsteiger - WM-Plan ohne Wiese

Berlin (dpa) - Ohne Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm wird die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am kommenden Mittwoch gegen Argentinien antreten. Bundestrainer Joachim Löw verzichtete bei der Nominierung seines 19-köpfigen Aufgebots auf die drei EM-Stammkräfte. Auch Podolskis Clubkollege Per Mertesacker ist nicht dabei. Beide sollen sich laut Löw zunächst beim FC Arsenal einen Stammplatz für die neue Saison erkämpfen. Für die am 7. September gegen die Färöer Inseln beginnende WM-Qualifikation plant Löw ohne den Torwart-Routinier Tim Wiese, der damit vor dem Ende seiner Nationalmannschaftskarriere stehen könnte.

Adrion beruft vier Neulinge - Ohne ter Stegen und Gündogan

Frankfurt/Main (dpa) - Ohne Ilkay Gündogan und Torhüter Marc-Andre ter Stegen, dafür mit vier Neulingen bestreitet die U 21-Fußball-Nationalmannschaft das Testspiel gegen Argentinien am nächsten Dienstag in Offenbach (20.30 Uhr). DFB-Trainer Rainer Adrion nominierte am Donnerstag in Oliver Sorg (SC Freiburg), Stefan Thesker (1899 Hoffenheim), Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) und Sebastian Polter (1. FC Nürnberg) vier Akteure erstmals für die Auswahl.

Wolfgang Dremmler übernimmt Butts Job als Bayern-Nachwuchs-Chef

München (dpa) - Nur zwei Tage nach dem überraschenden Rücktritt von Jörg Butt als Leiter des Nachwuchsbereichs hat Fußball-Rekordmeister Bayern München einen Nachfolger präsentiert. Wolfgang Dremmler übernimmt ab sofort die Aufgabe. Der 58 Jahre alte ehemalige Nationalspieler sei «eine überzeugende und auch interne Lösung», teilte Bayern-Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge am Donnerstag mit, «wir sind sehr froh über diese Entscheidung». Dremmler ist seit 17 Jahren für das Scouting im Nachwuchs- und Profibereich verantwortlich. Als Spieler trug er von 1979 bis 1985 in 172 Bundesliga-Spielen das Trikot der Münchner.

Pfahl fällt wegen Ellenbogen-Verletzung fünf Wochen aus

Gummersbach (dpa) - Handball-Nationalspieler Adrian Pfahl fällt wegen einer Ellenbogen-Verletzung länger aus als zunächst prognostiziert. Im Wurfarm hatte sich der 30 Jahre alte Spieler des VfL Gummersbach einen Innenband- und Kapselanriss zugezogen. Weil sich Flüssigkeit im Gelenk gesammelt hat, erhielt Pfahl nun vorläufig Trainingsverbot. Voraussichtlich fällt er rund fünf Wochen aus. Damit dürfte Pfahl zum Bundesliga-Start am 25. August gegen den deutschen Meister THW Kiel ziemlich sicher nicht mitwirken können.

Zeitung: Motorrad-Star Rossi kehrt zu Yamaha zurück

Rom (dpa) - Motorrad-Rekordweltmeister Valentino Rossi kehrt nach einem Bericht der Gazzetta dello Sport zu Yamaha zurück. Wie die italienische Sportzeitung am Donnerstag berichtete, soll der Wechsel des 33-Jährigen am Freitag bekanntgegeben werden. Der neunmalige Weltmeister aus Italien würde demnach sein zweijähriges Gastspiel bei Ducati beenden. Mit dem italienischen Rennstall und einer nicht konkurrenzfähigen Maschine hatte er in den vergangenen zwei Jahren nur zwei Podiumsplätze in der Moto-GP-Klasse einfahren können. Auf der Yamaha hatte er zuvor zwischen 2004 und 2011 in der selben Klasse vier WM-Titel und 46 Grand Prix-Rennen gewonnen.