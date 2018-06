Kathmandu (AFP) Angesichts zahlreicher Berichte über sexuellen Missbrauch und Ausbeutung hat die Regierung in Nepal Frauen unter 30 Jahren verboten, eine Arbeitsstelle in den Golfstaaten anzunehmen. "Junge Frauen sind vermutlich in den Golfstaaten sexuell und seelisch ausgebeutet worden", sagte Informationsminister Raj Kishor Yadav der Tageszeitung "Himalayan Times" (Donnerstagsausgabe). Daher habe die Regierung entschieden, das zulässige Alter für die Arbeit in diesen Staaten heraufzusetzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.