London (dpa) - Auf die Kanuten ist bei Olympia weiter Verlaß: Mit Gold für Franziska Weber und Tina Dietze im Zweier-Kajak sowie Peter Kretschmer und Kurt Kuschela im Zweier-Canadier erhöhte das deutsche Team die Zahl seiner Siege auf neun. Der Kajak-Vierer der Männer fuhr als Vierter knapp an einer Medaille vorbei. Im Diskusring schob sich Rico Freimuth im Zehnkampf in Medaillennähe. Christin Steuer kam in die Endrunde der Turmspringerinnen. Enttäuschung dagegen bei den Leichtathleten: Hochspringerin Ariane Friedrich verpasste das Finale.

