Eton (dpa) - Franziska Weber und Tina Dietze haben bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille im Zweier-Kajak gewonnen. Die WM-Zweiten feierten auf dem Dorney Lake in Eton im Finale über 500 Meter einen souveränen Start-Ziel-Sieg vor Ungarn und Polen.

Das Duo aus Potsdam und Leipzig sicherte damit dem deutschen Kanu-Verband bereits die sechste Medaille. Kurz zuvor hatten die Potsdamer Peter Kretschmer und Kurt Kuschela Gold im Zweier-Canadier bejubelt. «Das ist so unfassbar. So was wie heute haben wir noch nie gemacht», sagte Franziska Weber, die mit Tina Dietze bereits im Vierer die Silbermedaille geholt hatte.

Die letzte Medaille im Zweier-Kajak hatten Birgit Fischer (Potsdam) und Carolin Leonhardt (Mannheim) 2004 in Athen mit Silber eingefahren. Den letzten deutschen Olympiasieg gab es 2000 in Sydney durch Birgit Fischer und Katrin Wagner-Augustin (Potsdam).

Damit haben die deutschen Kanuten nach dem Ende des zweiten Finaltages dreimal Gold auf dem Konto. Am Mittwoch hatte sich Canadier-Fahrer Sebastian Brendel bereits zum Olympiasieger gekrönt. Silber gab es zudem für den Kajak-Vierer der Frauen. Bronze hatten sich Max Hoff im Einer-Kajak sowie Martin Hollstein und Andreas Ihle im Zweier gesichert.