Hamburg (dpa) - Die Piratenpartei will sich für die Bundestagswahl 2013 als pro-europäische Kraft profilieren. Die Piraten könnten den Bundestagswahlkampf 2013 nicht ohne eine Haltung und ein Programm zur Euro-Krise bestehen, sagte Parteichef Bernd Schlömer dem «Hamburger Abendblatt». Es sei sicher, dass es ein klares Bekenntnis der Piraten zu Europa geben werde, «einschließlich Griechenland». Schlömer kündigte eine Koalitionsaussage seiner Partei für die Bundestagswahl an. Den Einzug in das Parlament nannte der Parteichef «realistisch».

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.