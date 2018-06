London (SID) - Die britische Boxerin Nicola Adams hat sich am Donnerstag in die Geschichtsbücher der Olympischen Spiele eingetragen. Die 29-Jährige gewann das Finalduell im Fliegengewicht gegen Ren Cancan aus China klar mit 16:7 und ist damit die erste Olympiasiegerin im Frauen-Boxen, das bei Spielen in London erstmals ins olympische Programm aufgenommen worden war. Bronze gingen an Marlen Esparza (USA) und Mary Kom (Indien), die ihre Halbfinalkämpfe verloren hatten.