London (SID) - Jeden Morgen, wenn Ariane Friedrich in den Spiegel schaut, wird sie an ihren Traum erinnert. Kurz nach den Olympischen Spielen in Peking, bei denen sie Siebte geworden war, hat sich die Hochspringerin unterhalb des Herzens die fünf Ringe tätowieren lassen. Damals schwor sie sich: In London soll, ja, in London muss eine Medaille her. Seitdem quälte sich die 28-Jährige für ihr großes Ziel, kämpfte sich nach einem Achillessehnenriss wieder zurück. Doch der Traum von einer Medaille scheint längst geplatzt.

In diesem Jahr sprang die deutsche Rekordhalterin (2,06) nicht über 1,92 m hinaus, sie verpasste die direkte Norm für London um drei Zentimeter und darf nur wegen einer Härtefallregel am Donnerstag (9.45 Uhr OZ/10.45 MESZ) in der Qualifikation antreten. "Ich habe nichts mehr zu verlieren. Jeder erwartet von mir, dass ich nicht ins Finale komme", sagte Friedrich trotzig, "das ist eine gute Gelegenheit zu zeigen, dass ich es kann."

Doch die Zweifel bleiben. Zuletzt hat die zweimalige Hochsprung-Olympiasiegerin Ulrike Nasse-Meyfarth die Nominierung Friedrichs heftig kritisiert. Außerdem wurde die Vorbereitung der 1,79 m großen Polizeikommissarin mit den stets bunt gefärbten Haaren immer wieder durch die sogenannte Facebook-Affäre gestört. Ein Stalker hatte ihr das Foto seines Geschlechtsteils über das Internet geschickt - Friedrich wehrte sich, veröffentlichte Namen und Wohnort des Mannes und wurde dafür angegriffen. Der Vorwurf: Vorverurteilung. Der Mann hat inzwischen gestanden, die Mail geschickt zu haben.

Hinzu kamen immer wieder die sportlichen Rückschläge, weil Friedrich die Norm trotz angeblich guter Trainingsleistungen einfach nicht knackte. Tiefpunkt war ihr Ausfall bei der EM in Helsinki, wo die WM-Dritte wegen Magen-Darm-Problemen nicht zur Qualifikation antreten konnte. Günter Eisinger, Trainer und Manager der Hochsprung-Diva, hofft in London auf eine Trotzreaktion. "Sie muss das Gefühl entwickeln: Ich zeige es euch allen", sagte er. Und Thomas Kurschilgen, Sportdirektor im Deutschen Leichtathletik-Verband, hofft mit: "Sie macht einen guten Eindruck und hat die Chance auf das Finale."

Bevor Friedrich Ende 2010 die Achillessehne in ihrem linken Fuß riss, waren ihre Sprünge ein Genuss: kraftvoll, dynamisch, elegant. Doch in diesem Jahr trägt sie die Erwartungen, allen voran ihre eigenen, wie einen Rucksack mit sich herum. Darunter haben zuletzt "die Freude und der Spaß am Springen" gelitten. Doch jetzt fiebert sie ihrem Auftritt entgegen: "Ich werde ihn ganz bestimmt genießen und Spaß daran haben, wieder springen zu können."

Ihr Ziel: "Das Finale erreichen und beweisen, dass ich wieder auf dem Weg zur alten körperlichen und psychischen Stärke bin." Friedrich ist eine Kämpferin: Neben den olympischen Ringen ziert ein weiteres Tattoo ihren schmalen Körper - ein angreifender Tiger.