London (SID) - Für Jana Berezko-Marggrander ist das Finale bei den olympischen Wettbewerben in der Rhythmischen Sportgymnastik schon nach dem ersten Tag in weite Ferne gerückt. Nach zwei von vier Handgeräten nimmt die 16-Jährige vom TSV Schmiden mit 52,875 Punkten nur den 16. Platz unter 24 Starterinnen ein. Lediglich die zehn besten Gymnastinnen erreichen die Medaillenentscheidung am Samstag.

Zwar präsentierte die EM-13. vor knapp 6000 Zuschauern in der fast ausverkauften Wembley-Arena zwei weitgehend fehlerfreie Übungen mit dem Reifen und dem Ball, als Olympia-Debütantin hatte es die gebürtige Russin bei den Kampfrichterinnen allerdings schwer. Zudem fehlten ihr noch die absoluten Höchstschwierigkeiten.

Die Führung im Zwischenklassement übernahm mit 57,800 Zählern Band-Weltmeisterin Darja Dimitrijew. Ihre russische Teamkollegin Jewgenija Kanajewa leistete sich mit dem Reifen zwei Patzer, mit 57,625 Punkten ist die Olympasiegerin von Peking vorerst nur Zweite.

Rang drei belegt Ljubow Tscharkaschina aus Weißrussland (56,450). Am Freitag müssen die Athletinnen mit den beiden übrigen Handgeräten auf die Bodenfläche.