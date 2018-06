London (SID) - Als das Deutsche Haus gegen 2 Uhr nachts geschlossen wurde, schnappten sich die Bronze-Boys um Tischtennis-Star Timo Boll kurzerhand die Magnum-Sektflasche und verlegten die Party ins Olympische Dorf. "Wir haben den Sicherheitsleuten die Medaille umgehängt und Fotos gemacht. Dann durften wir die Flasche auch mit reinnehmen", verriet der 31-Jährige am Morgen danach mit Lausbubengrinsen und müden Augen

Mit einem gewissen Schlafdefizit und Team-Bronze im Gepäck brach der Rekordeuropameister noch am Donnerstagnachmittag Richtung Heimat auf. "Ich werde jetzt erst mal den Schläger weglegen und Zeit mit meiner Familie verbringen, denn die musste in der letzten Zeit sehr viel auf mich verzichten", sagte Boll.

Nach dem bitteren Achtelfinal-Aus im Einzel bleibt die Erleichterung, wenigstens das Team nicht im Stich gelassen zu haben. "Mir ist es lieber, dass ich in der Mannschaft gut gespielt habe und nicht im Einzel. Da muss ich mir nicht ganz so einen Vorwurf machen", sagte Boll, bevor er im Deutschen Haus am Canary Wharf mit seinen Kollegen Dimitrij Ovtcharov und Bastian Steger die riesige Sektflasche köpfte.

Bis 2016 will Boll wohl weitermachen - wenn alles passt: "Da möchte ich mich schon nochmal qualifizieren. Aber vier Jahre sind lang, ich weiß nicht, wie mein Körper mitspielt, aber die Motivation, weiter das Beste rauszuholen, ist auf jeden Fall noch da." 2016 ist Boll 35 Jahre alt, die Einzel-Medaille, der er in London vergeblich hinterherjagte, steht daher nicht mehr oben auf der To-Do-Liste: "Das wäre schon eine Riesenüberraschung."

An die Karriere nach der Karriere hat Boll auch schon gedacht. "Einerseits wäre es schade, das Know-how aus dem Tischtennis nicht weiterzugeben", sagte Boll, der sich aber auch ein Leben außerhalb des Sports vorstellen kann. "Ich habe so viele Kontakte mit Firmen, die in China tätig sind. Nach den Spielen mache ich den Chinesisch-Sprachkurs auch weiter", sagte Boll, der bereits in zwei Wochen wieder ins Reich der Mitte reist, wenn die China Open auf dem Programm stehen

Nachwuchs ist mit Ehefrau Rodelia auch geplant, und wenn es so weit ist, wird der Turnierkalender entrümpelt. "Andere Sportler kriegen das ja auch unter einen Hut", sagte der WM-Dritte. Doch erst mal steht aktive Erholung als Sesselsportler an. Auf der heimischen Couch wird Olympia geschaut. "Ich bin ein absoluter Sport-Freak, ich werde mir alles Mögliche anschauen", sagte Boll, auch wenn der Ehefrieden leiden sollte: "Meine Frau kriegt bestimmt zu viel."

So schwierig die Zeit in London nach dem Rückschlag im Einzel auch war, das Edelmetall bekommt bei Boll einen Ehrenplatz. Die meisten Trophäen hütet Bolls Mutter im ehemaligen Kinderzimmer, doch diese Medaille nimmt er mit in die eigenen vier Wände. "Die kommt zur Silbermedaille aus Peking", sagte Boll. Platz für eine weitere Olympia-Medaille aus Rio wäre dort bestimmt auch noch.