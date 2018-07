London (SID) - Der Kanute Andreas Ihle (Magdeburg) hat einen Tag nach dem Gewinn der Bronzemedaille im Zweier-Kajak mit Martin Hollstein (Neubrandenburg) in der Diskussion um die Sportförderung in Deutschland die Berichterstattung der Medien kritisiert. "Vielleicht fehlt da auch ein wenig Wertschätzung, wenn es bei internationalen Spitzenplätzen heißt: Nur ein sechster, siebter Platz", sagte der Peking-Olympiasieger bei einer Pressekonferenz im Deutschen Haus. Die Weltspitze sei in vielen Sportarten mittlerweile so eng beisammen, dass "ein falsches Aufstehen" schon den Unterschied machen könne, sagte Ihle.

Am Vortag hatte unter anderem Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel die aktuelle Praxis der Sportförderung in Deutschland kritisiert. "Es gibt auf jeden Fall bessere Förderungssysteme. Wenn wir wollen, dass der deutsche Sport in den nächsten Jahren erfolgreich ist, müssen wir mehr investieren", sagte der Goldgewinner im Einer-Canadier am Dorney Lake.