London (SID) - Weltmeister David Rudisha aus Kenia hat bei den Olympischen Spielen in London in Weltrekordzeit die Goldmedaille über 800 m gewonnen. Der Topfavorit wurde bei seinem Start-Ziel-Sieg in 1:40,91 Minuten gestoppt und steigerte damit seine alte Bestmarke um eine Zehntelsekunde. Dahinter holte Nijel Amos in 1:41,73 Minuten auf Platz zwei die erste Olympiamedaille überhaupt für Botswana. Bronze ging in 1:42,53 Minuten an den US-Amerikaner Duane Solomon. Der deutsche Meister Sören Ludolph (Braunschweig) war bereits im Vorlauf ausgeschieden.