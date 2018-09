London (SID) - Die Olympischen Spiele in London werden nach Meinung des IOC-Exekutivmitglieds Denis Oswald "einen besonderen Platz in der olympischen Geschichte" bekommen. "Die Spiele wurden für die Athleten gemacht, und die Sportler sind rumdum zufrieden", sagte Oswald: "Deswegen werden sie noch lange in Erinnerung bleiben."

Ein wichtiger Punkt für den hohen Wohlfühlfaktor und den reibungslosen Ablauf sei das faire britische Publikum. "Sie klatschen für alle Sportler gleichermaßen, nicht nur für ihre eigenen Athleten", sagte Oswald.