London (SID) - DOSB-Generalsekretär Michael Vesper hat das erfolgreiche Abschneiden der deutschen Kanuten bei den Olympischen Spielen in London gelobt und eine umfangreiche Analyse angekündigt. "Wir können natürlich nicht so tun, als kann man das Konzept der Kanuten eins zu eins auf andere Sportarten übertragen, aber wir werden natürlich genau auswerten, wo es gut und wo es schlecht gelaufen ist", sagte Vesper nach dem Doppelgold von Peter Kretschmer und Kurt Kuschela im Zweier-Kanadier sowie Franziska Weber und Tina Dietze im Zweier-Kajak am Donnerstag.

"Dem Kanuverband gebührt Respekt. Er hat es geschafft, dass die Sportler topfit sind und ihre beste Leistung abrufen können", sagte Vesper weiter. Zudem lobte er die klare Erfolgsorientierung, die gute Nachwuchsarbeit und die Konzentration der Spitzenathleten an wenigen Stützpunkten.

Für die deutschen Rennkanuten standen bei den Olympischen Spielen in London nach acht von zwölf Entscheidungen bereits dreimal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze zu Buche. Im Kanuslalom gab es bei vier Entscheidungen einmal Silber und einmal Bronze.