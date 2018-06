Bremen (dpa) - Knallbunte Schlaghosen, Frottee-Kleider und kuschelige Nicki-Pullover - bei allen, die in den 70er Jahren groß geworden sind, weckt das Kindheitserinnerungen.

Die Bremerin Sanja Donath schwelgt in diesen nicht nur gerne. Sie kleidet auch ihre Kinder ausschließlich in den Retro-Klamotten. «Sie sehen genauso aus wie ich als Kind damals», erzählt die 41-Jährige.

Doch hübsche Oldschool-Sachen zu finden ist gar nicht so einfach. Deutschlandweit geht Donath auf die Suche: bei Freunden, auf Flohmärkten oder in Secondhand-Läden. Die Fundstücke verkauft Donath seit März auch in ihrem Online-Shop «Liebkindmein», wo Nostalgiker-Eltern neben Mode auch Pixi-Bücher, Rasseln, Lätzchen oder Schlafsäcke im Stil der 70er und 80er Jahre bekommen können.

Liebkindmein