Toronto (SID) - Tennisprofi Tommy Haas ist beim ATP-Turnier in Toronto ins Achtelfinale eingezogen. Nur einen Tag nach seinem hart umkämpften Dreisatz-Erfolg über den Argentinier David Nalbandian schaltete der gebürtige Hamburger in der zweiten Runde Gilles Simon (Frankreich/Nr. 9) mit 6:2, 6:3 aus. Der Weltranglisten-25. machte nach 78 Minuten den Sieg gegen den elf Plätze besser eingestuften Simon, den Haas zuletzt bereits am Hamburger Rothenbaum besiegt hatte, perfekt.

In der Runde der letzten 16 trifft der 34 Jahre alte Halle-Sieger und Hamburg- sowie Washington-Finalist bei der mit 2.648.700 Dollar dotierten Veranstaltung auf den Tschechen Radek Stepanek.