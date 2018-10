Sidi Bouzid (AFP) In der tunesischen Stadt Sidi Bouzid hat die Polizei Warnschüsse abgegeben, um eine Demonstration aufzulösen. Zudem setzten die Sicherheitskräfte am Donnerstag Tränengas ein, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Demonstranten verlangten bei der Kundgebung den Rücktritt der von der islamistischen Partei Ennahda geführten Regierung. Dabei versuchten sie, gewaltsam in den Sitz der Präfektur von Sidi Bouzid einzudringen.

