New York (AFP) Der Peter-Mackler-Preis für besonderen Mut und Ethik im Journalismus geht in diesem Jahr an den kasachischen Reporter Lukpan Achmedjarow. Er habe mit seinen Recherchen zur Korruption in einem autoritären Staat enormen Mut bewiesen und tue dies weiter, obwohl er für sein journalistisches Engagement beinahe mit seinem Leben bezahlt habe, erklärte die Direktorin des Preises, Camille Mackler, am Donnerstag in New York.

