New York (AFP) Der Unternehmensumbau macht dem umstrittenen US-Medienkonzern News Corp. des Milliardärs Rupert Murdoch schwer zu schaffen. Im Ende Juni beendeten Geschäftsjahr 2011/2012 verdiente der Konzern 1,18 Milliarden Dollar (gut 950 Millionen Euro), wie News Corp. am Mittwoch mitteilte. Das waren 57 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Ursache sei vor allem ein Verlust von 1,55 Milliarden Dollar im vierten Quartal gewesen, der wiederum auf Abschreibungen und Restrukturierungskosten in Höhe von 2,9 Milliarden Dollar zurückgehe.

