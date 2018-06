Danang (AFP) Mehrere Jahrzehnte nach dem Einsatz des Entlaubungsmittels "Agent Orange" im Vietnamkrieg hat am Donnerstag eine großangelegte Reinigungsaktion begonnen. Es handele sich dabei um einen "historischen Meilenstein", sagte der US-Botschafter in Vietnam, David Shear, zu Beginn der Aktion. Das insgesamt 43 Millionen Dollar (34,7 Millionen Euro) teure Projekt erfolgt in Zusammenarbeit der USA und Vietnams. 20 Millionen Dollar werden für die Reinigung der Region rund um den Danang-Luftwaffenstützpunkt und für Hilfen für Menschen mit Behinderungen vor Ort bereitgestellt.

