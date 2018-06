Kabul (AFP) Ein Mann in afghanischer Uniform hat im Süden Afghanistans mindestens drei US-Soldaten erschossen. Der Vorfall ereignete sich im Bezirk Sangin in der Provinz Helmand, wie eine Sprecherin der US-Armee am Freitag sagte. Es sei eine Untersuchung eingeleitet worden. Ob der Angreifer entkam, getötet oder festgenommen wurde, sagte die Sprecherin nicht.

