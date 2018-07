Wiesbaden (dpa) - Für junge Menschen ist Deutschland derzeit der sicherste Arbeitsmarkt in der EU. Nirgendwo in der Union gibt es so wenige erwerbslose Menschen zwischen 15 und 24 Jahren. Das zeigen Daten der Statistikbehörde Eurostat. Im Juni waren in Deutschland laut Statistischem Bundesamt 7,9 Prozent der jungen Leute in Deutschland arbeitslos.

