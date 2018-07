Sydney (AFP) Der Oberste Gerichtshof Australiens hat eine Haftstrafe gegen einen Ex-Angestellten der Fluggesellschaft Qantas wegen Verfassens eines dschihadistischen Handbuchs bestätigt. Der 42-jährige, aus dem Libanon stammende Belal Chasaal muss damit für zwölf Jahre in Haft, weil er im Namen des Islam den "Heiligen Krieg" propagierte, wie das Gericht am Freitag entschied. Der Mann war bereits 2009 in erster Instanz verurteilt worden, das Urteil wurde aber 2011 von einem Berufungsgericht aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft brachte den Fall daraufhin vor den Obersten Gerichtshof.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.