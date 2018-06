New York (dpa) - Nach einem Handelstag mit moderaten Abschlägen haben sich die US-Börsen kurz vor dem Schluss doch noch einen kleineren Gewinn erkämpft. Am Ende ging der Dow Jones Index mit einem Kursplus von 0,32 Prozent auf 13 207 Punkte aus dem Handel. Der Euro sank im New Yorker Handel wieder unter 1,23 Dollar. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,2293 Dollar.

