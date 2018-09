Kiel (AFP) Bei einer waghalsigen Flucht aus dem Hausarrest ist ein 14-Jähriger in Kiel aus zehn Metern in die Tiefe gestürzt - und mit ein paar Schürfwunden davongekommen. Nach Angaben der Polizei wollte sich der Junge am Donnerstagabend mit einer "wagemutigen" Seilkonstruktion aus dem Fenster seines Zimmers im fünften Stock eines Mehrfamilienhauses abseilen. Seine Mutter hatte ihm zuvor Hausarrest erteilt, mit dem er nach den Worten der Beamten "offensichtlich nicht einverstanden war".

