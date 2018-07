Berlin (AFP) Die von der Bundesregierung geplante Initiative gegen den Fachkräftemangel in der Pflege geht der Bundesagentur für Arbeit (BA) nicht weit genug. "Wir haben heute schon einen gravierenden Mangel an examinierten Altenpflegern", sagte Vorstandsmitglied Raimund Becker der "Welt" (Freitagsausgabe). Die Zahl der Stellenangebote habe sich von 2007 bis jetzt um 216 Prozent gesteigert. Auf jedes dieser Stellenangebote kommen laut Becker rechnerisch nur 0,3 arbeitslose Altenpflegefachkräfte. "Wir brauchen also unbedingt umfassende Maßnahmen gegen diesen Mangel." Derzeit dauere es in der Altenpflege im Schnitt 115 Tage, um eine offene Stelle zu besetzen.

